Юран: лучший гибрид — это физика киевского «Динамо» и комбинационный футбол «Спартака»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран сравнил тренерские концепции Валерия Лобановского и Олега Романцева. Напомним, под руководством Лобановского Юран успел поиграть в киевском «Динамо», а с Романцевым он поработал в московском «Спартаке».

«Я давно говорил и сейчас убеждён в этом: лучший гибрид — это физическое состояние киевского «Динамо» и комбинационный футбол «Спартака». Итальянцы на физике Лобановского ещё 30 лет назад заостряли внимание. Если по первому пункту возможности у нас на 100% есть, то для игры по Романцеву нужны всё-таки более квалифицированные исполнители. В этом плане прихрамываем», — сказал Сергей Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.