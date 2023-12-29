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Юран: с Семаком можем кофе попить, вспомнить Луганск

Юран: с Семаком можем кофе попить, вспомнить Луганск
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о взаимоотношениях с коллегами по тренерскому цеху.

«Мне с нашим бюджетом соперничать с «Зенитом» — бессмыслица (смеётся). Да, с Семаком мы земляки, перед игрой всегда пожмём друг другу руки, пожелаем удачи. Но на футбольном поле как игроки практически не пересекались. Когда я выпускался из интерната, Сергей туда только пришёл. Поэтому прямо дружеских отношений у нас нет. Можем кофе попить, поболтать, вспомнить Луганск. Иногда могу набрать ему, если есть необходимость.

Прямо-таки дружеских отношений с коллегами нет — только приятельские. С Федотовым из ЦСКА всегда с улыбкой пожмём друг другу руки. Чтобы где-то вне футбола встречаться, созваниваться — такого нет. Если на отдыхе пересечёмся — конечно, пообщаемся или поужинаем с жёнами», — сказал Сергей Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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