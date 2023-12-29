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«Наполи» заинтересован в приобретении Судакова из «Шахтёра»

«Наполи» заинтересован в приобретении Судакова из «Шахтёра»
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Итальянский «Наполи» заинтересован в приобретении полузащитника украинского «Шахтёра» Георгия Судакова. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, скауты итальянского клуба трижды просматривали матчи с участием футболиста.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность предложения по Судакову, а также, что скауты лондонского «Арсенала», лиссабонской «Бенфики», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Челси» следили за игроком.

В текущем сезоне в активе Судакова три гола в 18 матчах за клуб во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал один ассист. Его действующий контракт с «Шахтёром» рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Судакова в € 18 млн. За основную сборную Украины Георгий провёл 11 матчей, в которых забил один мяч.

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