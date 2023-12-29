Агент Лунёва отреагировал на информацию об интересе «Рубина» к игроку

Антон Смирнов, агент бывшего вратаря «Зенита» и нынешнего голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, прокомментировал слухи о заинтересованности казанского «Рубина» в приобретении его клиента.

«Об интересе «Рубина» и других клубов нам ничего не известно. Кто-то выплюнул, а остальные подхватили. Значит, кому-то это выгодно. У Лунёва есть действующий контракт. Комментировать какие-либо возможности ухода из «Карабаха» на текущий момент просто неэтично», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 32-летний вратарь выступает за «Карабах» с лета 2023 года, куда он перешёл на правах свободного агента. Действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Лунёва составляет € 1 млн.