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Источник: ЦСКА готов отпустить в аренду ряд игроков молодёжной команды

Источник: ЦСКА готов отпустить в аренду ряд игроков молодёжной команды
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Московский ЦСКА рассматривает вариант с тем, чтобы отпустить несколько футболистов своей молодёжной команды в другие клубы, за которые они смогли бы выступать на правах аренды. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, ряд игроков уже получили предложения из команд Мелбет Первой лиги и ЛЕОН-Второй лиги. В качестве футболистов, которые могут присоединиться к другим клубам на правах аренды, называются полузащитник Макар Пестов, нападающий Михаил Гайнов, а также защитник Денис Першин.

Подчёркивается, что московский клуб заинтересован в том, чтобы отпустить своих игроков в аренду с целью получения ими игровой практики.

Напомним, ранее появилась информация, что 19-летний полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов в скором времени перейдёт в калининградскую «Балтику».

В нынешнем сезоне Гайнов сыграл в восьми матчах российского молодёжного первенства, в которых не отметился результативными действиями. Першин принял участие в 14 матчах этого турнира, в которых он забил два гола. Пестов сыграл в 16 матчах молодёжного чемпионата, где он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

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