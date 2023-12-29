В «Бешикташе» отреагировали на скандальную отмену матча за Суперкубок Турции

Турецкий «Бешикташ» предложил провести матч за Суперкубок Турции на своём домашнем стадионе «Водафон Парк». Об этом сообщает пресс-служба команды в соцсетях.

«Мы ожидаем, что поклонники Ататюрка прибудут в Долмабахче под турецкими флагами, чтобы сыграть финал Суперкубка, который будет разыгран в честь 100-летия нашей Республики, в соответствующую дату, в нашем районе Ататюрка, на самом красивом стадионе в мире», — сказано в заявлении команды.

Отметим, что ранее игра, запланированная в Саудовской Аравии между «Галатасараем» и «Фенербахче», была отменена из-за нежелания руководителей страны выполнять требования команд. В итоге игроки обоих клубов попросту не выехали на матч из своих отелей и готовы к возвращению в Турцию.

Федерация футбола Турции пыталась урегулировать вопрос, однако тот компромисс, на которая организация договорилась с властями Саудовской Аравии, не понравился не только игрокам обеих команд, но и их фанатам, которые раскритиковали обе стороны за плохую организацию матча.