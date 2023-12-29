«Фенербахче» и «Галатасарай» выпустили заявление из-за ситуации с Суперкубком Турции

«Фенербахче» на своём официальном сайте опубликовал заявление, подписанное «Галатасараем» и Федерацией футбола Турции. Оно связано с отменой матча за Суперкубок страны, который был запланирован для проведения в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Чтобы отпраздновать 100-летие нашей Республики и Турецкой федерации футбола за рубежом, мы организовали работу с нашими клубами таким образом, чтобы способствовать повышению ценности бренда турецкого футбола и наших клубов.

Матч за Суперкубок Турции, который планировался для проведения в пятницу, 29 декабря 2023 года, перенесён на более поздний срок в результате совместного решения, принятого нами с нашими клубами, из-за некоторых сбоев в организации.

Мы хотели бы поблагодарить федерацию футбола и соответствующие организации принимающей страны за усилия, которые они приложили к настоящему моменту для организации Суперкубка», — сказано в заявлении.