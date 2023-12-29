Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» обыграла «Торино» благодаря голу защитника в матче 18-го тура Серии А

«Фиорентина» обыграла «Торино» благодаря голу защитника в матче 18-го тура Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Торино». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Италия - Серия А . 18-й тур
29 декабря 2023, пятница. 20:30 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 0
Торино
Турин
1:0 Раньери – 83'    

На 83-й минуте встречи победный гол «Фиорентины» забил защитник Лука Раньери.

Таким образом, после 18 туров чемпионата Италии «Фиорентина» набрала 33 очка и занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Серии А «Торино» заработал 24 очка и расположился на 10-й строчке.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге «Торино» обыграл «Фиорентину» со счётом 1:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1. В 1/4 финала Кубка Италии «фиалки» обыграли «Торино» со счётом 2:1.

Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
«Самый очевидный вариант для Миранчука». Мор — о возможном переходе в «Торино»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android