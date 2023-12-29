«Фиорентина» обыграла «Торино» благодаря голу защитника в матче 18-го тура Серии А

Закончился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Торино». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 83-й минуте встречи победный гол «Фиорентины» забил защитник Лука Раньери.

Таким образом, после 18 туров чемпионата Италии «Фиорентина» набрала 33 очка и занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Серии А «Торино» заработал 24 очка и расположился на 10-й строчке.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге «Торино» обыграл «Фиорентину» со счётом 1:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1. В 1/4 финала Кубка Италии «фиалки» обыграли «Торино» со счётом 2:1.