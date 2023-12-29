«Самый очевидный вариант для Миранчука». Мор — о возможном переходе в «Торино»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о будущем российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в контексте возможного возвращения Алексея в «Торино» в зимнее трансферное окно.

«Самый очевидный вариант для Алексея, этот как раз переход в «Торино». Он там себя хорошо проявлял, а тренер ему доверял. В коллективе много ребят, с которыми он уже играл. Так что, думаю, это ожидаемый и логичный вариант.

Это даже не будет понижением, потому что сейчас команды всего два очка разделяют в турнирной таблице. Они будут бороться примерно за одни и те же места. Только Алексей наверняка будет много играть в «Торино». Иван Юрич хорошо его знает и найдёт ему место на поле. Он даже, скорее всего, придёт на готовое место. У «Торино» довольно большие проблемы с атакой», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Алексей Миранчук может вернуться в «Торино» в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что туринский клуб хочет вновь арендовать российского плеймейкера у «Аталанты».

В текущем сезоне Миранчук провёл 12 матчей во всех турнирах за «Аталанту», в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

В данный момент «Аталанта» занимает восьмое место в таблице Серии А, набрав 26 очков в 17 встречах. «Торино» же располагается на 10-й строчке, в активе туринцев 24 очка за те же 17 игр.