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Фабрицио Романо: Уго Льорис покинет «Тоттенхэм» и перейдёт в «Лос-Анджелес»

Фабрицио Романо: Уго Льорис покинет «Тоттенхэм» и перейдёт в «Лос-Анджелес»
Уго Льорис
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Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис покинет лондонскую команду.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, французский голкипер перейдёт в американский клуб «Лос-Анджелес». Отмечается, что игрок подпишет соглашение с новой командой до 2025 года с возможностью продления.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Уго Льорис может перейти в английский «Ньюкасл».

Напомним, в нынешнем сезоне Льорис потерял место в основном составе «Тоттенхэма», уступив его Гульельмо Викарио, присоединившемуся к клубу минувшим летом. Вратарь не провёл на поле ни одной минуты в сезоне-2023/2024.

Льорис выступает в составе «шпор» с 2012 года. За этот период он принял участие в 444 матчах, в 151 из которых отыграл «на ноль».

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