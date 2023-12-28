Вратарь «Тоттенхэма» Льорис близок к переходу в клуб из МЛС

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис находится в продвинутой стадии переговоров с американским «Лос-Анджелесом», выступающим в МЛС. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Тоттенхэм» уже дал согласие на переход 37-летнего голкипера в американский клуб.

Ранее в СМИ появлялась информация, что французский футболист может перейти в английский «Ньюкасл».

Напомним, в нынешнем сезоне Льорис потерял место в основном составе «Тоттенхэма», уступив его Гульельмо Викарио, присоединившемуся к клубу минувшим летом. Вратарь не провёл на поле ни одной минуты в сезоне-2023/2024.

Льорис выступает в составе «шпор» с 2012 года. За этот период он принял участие в 444 матчах, в 151 из которых отыграл «на ноль».