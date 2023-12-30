Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симоне Индзаги отреагировал на ничью «Интера» в матче с «Дженоа»

Симоне Индзаги отреагировал на ничью «Интера» в матче с «Дженоа»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничейный исход матча Серии А с «Дженоа» (1:1).

«Мы знали, какая игра нам предстоит. «Дженоа» находится в отличной физической и моральной форме, матч получился тяжёлым. Конечно, мы хотели победить, но исход определяют детали. За весь сезон мы ни разу не пропустили после стандартов – сегодня эта серия завершилась. Во втором тайме у нас что-то получалось, но этого было недостаточно. Соперник сыграл хорошо и заслужил ничью», – приводит слова Индзаги DAZN.

После 18 туров Серии А «Дженоа» набрал 20 очков и занимает 13-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Интер» заработал 45 очков и расположился на первой строчке.

Материалы по теме
«Интер» не смог обыграть «Дженоа» в матче 18-го тура Серии А

«Интер» в доп. время уступил «Болонье» и вылетел из Кубка Италии:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android