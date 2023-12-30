Тен Хаг рассказал о сроках возвращения травмированных игроков «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал об ожидаемом стартовом составе в выездном матче 20 тура АПЛ против «Ноттингем Форест», а также о примерных сроках возвращения нескольких травмированных футболистов манкунианцев.

«Это будет тот же состав, который был у нас против „Астон Виллы“. Думаю, что возвращение многих игроков можно ожидать в середине января. Маунт, Каземиро, Лисандро Мартинес, Маласиа, и ожидаем Гарри Магуайра, конечно. Ждём, что многие игроки вернутся в январе», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

26 декабря в домашнем матче 19 тура АПЛ «МЮ» одержал волевую победу над «Астон Виллой» со счётом 3:2. В стартовом составе «красных дьяволов» в этот день вышли Онана, Ван-Биссака, Варан, Эванс, Дало, Майну, Эриксен, Гарначо, Бруну Фернандеш, Рашфорд и Хойлунд. 30 декабря команда Эрика тен Хага сыграет в гостях с «Ноттингем Форест» в рамках 20 тура АПЛ.