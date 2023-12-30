Экс-вратарь сборной Украины назвал сильнейшего голкипера своей страны

Бывший вратарь сборной Украины Богдан Шуст поделился мнением о том, кто на данный момент сильнейший украинский голкипер.

«Андрей Лунин из «Реала». У него незаурядный менталитет. Украинец не раз доказывал своё умение держать удар. Он сохранял хладнокровие, когда тренеры мадридцев не скрывали, что ему в «Реале» особо ничего не светит, и продолжал спокойно делать своё дело.

И он доказал, что на него можно всегда рассчитывать. Андрей поражает всесторонней подготовкой, я не вижу в его действиях недостатков. Это топ-уровень.

Лунин неоднократно доказывал свой высокий класс. Надеюсь, что в «Реале» поймут, что на украинца можно смело рассчитывать как на основного голкипера. Тем более, что с каждым матчем он прогрессирует», — цитирует Шуста Sport.ua.

Ранее сообщалось, что Лунин может стать основным вратарём «Реала» во второй части сезона.