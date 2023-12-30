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Винисиус набил тату в честь Джордана, Брайанта, Пеле и других легенд

Винисиус набил тату в честь Джордана, Брайанта, Пеле и других легенд
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор набил татуировку на спину в честь легендарных баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана и Коби Брайанта.

Фото: Из личного архива Винисиуса

Помимо Джордана и Брайанта на спине бразильца красуются соотечественник, лучший футболист XX века Пеле, а также легендарный боксёр Мохаммед Али.

Напомним, футболист получил разрыв двуглавой мышцы бедра в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором сборная Бразилии обыграла Колумбию со счётом 1:0. Ранее в СМИ появилась информация, что из-за данного повреждения Винисиус не сможет принять участия в играх мадридского клуба до конца 2023 года.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл в 13 встречах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

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