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Винисиус Жуниор посетил матч НБА и поддержал своего друга Шея Гилджес-Александера

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор побывал на матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в котором встретились «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Клипперс» (134:115), и поддержал своего друга разыгрывающего «Тандер» Шея Гилджес-Александера.

Режиссёр трансляции показал звёздного футболиста во время матча, и тот развернул футболку Гилджес-Александера.

Фото: Кадр из трансляции

Разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер не подвёл друга и помог своей команде одержать победу, попутно став самым результативным игроком матча. На счету канадского баскетболиста 31 очко, восемь подборов и четыре результативные передачи.

О дружбе звёздных спортсменов стало известно в этом году. Ранее Винисиус отправлял Гилджес-Александеру подарок в виде подписанной футболки мадридского «Реала». Позднее Шей посещал в Мадриде матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1), в котором бразильский вингер забил единственный мяч своей команды.