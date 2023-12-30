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The Sun: «Барселона» хочет купить Гринвуда и готова отдать игроку футболку с 10-м номером

The Sun: «Барселона» хочет купить Гринвуда и готова отдать игроку футболку с 10-м номером
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Руководство «Барселоны» впечатлено уровнем игры, который демонстрирует крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды в испанском «Хетафе», и намерена приобрести футболиста грядущим летом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, каталонский клуб готов заплатить «Манчестер Юнайтед» £ 40 млн (€ 46 млн) за трансфер 22-летнего футболиста. Помимо этого, сине-гранатовые готовы предложить Гринвуду при переходе в команду взять футболку с десятым номером, под которым сейчас играет вингер «Барселоны» Фати, а до него этот номер принадлежал легендарному форварду каталонского клуба Лионелю Месси.

Напомним, в нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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