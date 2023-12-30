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Фанаты «Анкарагюджю» устроили фаер-шоу при встрече экс-президента клуба, избившего судью

Фанаты «Анкарагюджю» устроили фаер-шоу при встрече экс-президента клуба, избившего судью
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Болельщики турецкого «Анкарагюджю» устроили пиротехническое шоу, встречая освободившегося из тюрьмы бывшего президента клуба Фарука Коджу, который избил судью Халила Умута Мелера во время минувшего матча 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1).

Огненная встреча фанатами «Анкарагюджю» экс-президента клуба:

Ранее в СМИ появилась информация, что Коджа был освобождён из исправительного учреждения Синджана после того, как была удовлетворена апелляция его адвокатов относительно его задержания. Однако остальные два фигуранта по этому делу, Юнус Шахин и Кенан Четинкая, остаются под стражей.

Напомним, после избиения Коджей судьи ему было предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений государственному служащему. Вскоре Коджа попросил прощения у избитого им арбитра и подал в отставку с поста президента «Анкарагюджю».

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