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Сергей Корниленко сформулировал задачи «Крыльев Советов» на зимнее трансферное окно

Сергей Корниленко сформулировал задачи «Крыльев Советов» на зимнее трансферное окно
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Сергей Корниленко, являющийся спортивным директором «Крыльев Советов», рассказал о задачах самарского клуба на предстоящее зимнее трансферное окно.

«У нас достаточно укомплектованная команда. В принципе продублирована каждая позиция. Мы понимаем, что у нас не резиновая заявка и место ограничено. Всегда следим за молодыми ребятами, готовы усиливаться, но только точечно», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и на текущий момент занимают шестое место в РПЛ. По итогам минувшего сезона самарский клуб занял 12-е место. В текущем сезоне лидирует «Краснодар» — у «быков» 38 очков после 18 матчей.

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