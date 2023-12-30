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«Тоттенхэм» начал предметные переговоры с «Челси» по трансферу Галлахера

«Тоттенхэм» начал предметные переговоры с «Челси» по трансферу Галлахера
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Лондонский «Тоттенхэм» инициировал переговорный процесс с «Челси» по поводу приобретения полузащитника «синих» Конора Галлахера. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны обсуждают возможность продажи футболиста за € 40 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Челси» оценивает 23-летнего футболиста в € 50-55 млн.

Напомним, Галлахер является воспитанником лондонского клуба. Он дебютировал в составе взрослой команды «Челси» в августе 2022 года, когда принял участие в матче чемпионата Англии с ливерпульским «Эвертоном» (0:1). Всего за основную команду «синих» полузащитник сыграл в 67 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

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