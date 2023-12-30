Свен Бендер прокомментировал возвращение в дортмундскую «Боруссию»

Бывший игрок дортмундской «Боруссии», а ныне помощник главного тренера немецкой команды Свен Бендер прокомментировал возвращение в клуб.

«Я уже некоторое время общаюсь с Эдином Терзичем и знаю, что движет им как тренером. Когда меня спросили, могу ли я представить себя помощником тренера, я задумался и, наконец, решил, что мне обязательно нужно снова стать членом чёрно-жёлтых.

Я благодарю Немецкую футбольную ассоциацию за то, что она вернула меня в футбол два года назад, познакомила с тренерской работой, дала мне первоклассные возможности для развития и теперь осуществила моё желание вернуться в Дортмунд, несмотря на предстоящий чемпионат Европы среди юношей до 17 лет», – приводит слова Бендера пресс-служба клуба.