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Свен Бендер прокомментировал возвращение в дортмундскую «Боруссию»

Свен Бендер прокомментировал возвращение в дортмундскую «Боруссию»
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Бывший игрок дортмундской «Боруссии», а ныне помощник главного тренера немецкой команды Свен Бендер прокомментировал возвращение в клуб.

«Я уже некоторое время общаюсь с Эдином Терзичем и знаю, что движет им как тренером. Когда меня спросили, могу ли я представить себя помощником тренера, я задумался и, наконец, решил, что мне обязательно нужно снова стать членом чёрно-жёлтых.

Я благодарю Немецкую футбольную ассоциацию за то, что она вернула меня в футбол два года назад, познакомила с тренерской работой, дала мне первоклассные возможности для развития и теперь осуществила моё желание вернуться в Дортмунд, несмотря на предстоящий чемпионат Европы среди юношей до 17 лет», – приводит слова Бендера пресс-служба клуба.

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