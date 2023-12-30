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Тренер дортмундской «Боруссии» объяснил, почему клуб вернул экс-игроков Шахина и Бендера

Тренер дортмундской «Боруссии» объяснил, почему клуб вернул экс-игроков Шахина и Бендера
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич объяснил, почему клуб вернул бывших игроков Нури Шахина и Свена Бендера.

«Моим явным желанием было привлечь Нури и Свена в качестве помощников тренера. В прошлом мы несколько раз пытались воплотить это желание в жизнь. Теперь возможность появилась – и мы её реализовали. Нури и Свен обогатят нас своим опытом и знаниями, и в то же время они смогут расти вместе с нами как очень молодые тренеры. Я чрезвычайно рад возможности иметь их обоих рядом со мной», — приводит слова Терзича пресс-служба клуба.

На данный момент после 16 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд располагается на пятой строчке с 27 очками. Лидер — «Байер», у которого 42 очка.

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