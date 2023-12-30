Леонид Слуцкий ответил на вопрос, пригласит ли Артёма Дзюбу в «Шанхай Шэньхуа»

Российский тренер Леонид Слуцкий, недавно ставший главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа», рассказал, собирается ли он попробовать пригласить в китайский клуб нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбу.

«Подтяну ли Дзюбу в «Шанхай Шэньхуа»? Что касается нашего с Артёмом контента, то теперь он будет, скорее всего, дистанционным. Я желаю ему, как и всегда, больших успехов в «Локомотиве». Думаю, он очень полезен своему клубу и сможет проявлять себя именно там, а мы будем общаться уже на расстоянии», — приводит слова Слуцкого телеграм-канал «Лига ставок».

Леонид Слуцкий вместе с Артёмом Дзюбой вели собственное юмористическое шоу на YouTube, а также тесно сотрудничали и общались как в медийном поле, так и вне его.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба провёл 16 матчей в составе московского «Локомотива», в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи. «Локомотив» в данный момент занимает четвёртое место в таблице РПЛ, в активе железнодорожников 31 очко после 18 встреч.

Напомним, 27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Слуцкий возглавит тренерский штаб китайского клуба с 1 января.