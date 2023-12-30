Тренер «Интера» Индзаги рассказал, как Лаутаро Мартинес влияет на игру команды

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги после матча 18-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (1:1) рассказал, как Лаутаро Мартинес влияет на игру команды.

«Ухудшается ли игра «Интера» без Мартинеса? Это совершенно не важно. Он, Димарко и Куадрадо — важные игроки, но команда без них очень хорошо выступила с «Лечче» (2:0), и сегодня они провели хорошую игру против здоровой команды», — приводит слова Индзаги журналист Альфредо Педулла.

Лаутаро в нынешнем сезоне сыграл за миланскую команду 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

На данный момент после 18 сыгранных матчей в итальянской Серии А «Интер» располагается на первой строчке с 45 очками.