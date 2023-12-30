В «Крыльях Советов» рассказали о восстановлении Цыпченко после травмы

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о восстановлении после травмы нападающего самарской команды Дмитрия Цыпченко. Напомним, 24-летний футболист получил серьёзное повреждение в начале текущего сезона.

«Дима очень рассчитывал, что этот сезон будет прорывным. Но, к сожалению, получил серьёзную травму, сделал операцию. Сейчас ему предстоит восстановление. Надеемся, что в этом сезоне мы увидим его на футбольном поле и он нам поможет. Желаю ему скорейшего возвращения на поле!» — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Цыпченко перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» за € 150 тыс. в августе 2020 года. В прошлом сезоне форвард провёл за самарцев 31 матч во всех турнирах, в которых отметился семью голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 800 тысяч.