Спортивный директор «Крыльев Советов» раскрыл причины поездки в Аргентину

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о целях рабочей поездки в Аргентину.

«У нас с генеральным директором клуба Вадимом Андреевым была рабочая поездка в Аргентину. Было знакомство с клубами, инфраструктурой, общение с руководителями. Это была ознакомительная поездка. Но это не значит, что мы сразу привезём кучу игроков. Просто одно дело, когда ты общаешься посредством интернета, а совсем другое — вживую», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарская команда набрала 29 очков после 18 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» — девять очков.