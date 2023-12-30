Леонид Слуцкий прокомментировал назначение в «Шанхай Шэньхуа»

Российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал своё официальное назначение в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

«Очень рад присоединиться к семье «Шанхай Шэньхуа»! Я приложу все усилия, чтобы вместе достичь успеха», — написал Слуцкий в своих соцсетях, также отметив Олега Яровинского и Василия Березуцкого, которые вошли в его тренерский штаб.

Напомним, 27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Слуцкий официально возглавит тренерский штаб китайского клуба с 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных командах — английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе».

Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин» из Российской Премьер-Лиги, который он тренировал с декабря 2019‑го по ноябрь 2022 года.