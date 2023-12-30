«Шанхай Шэньхуа» презентовал Леонида Слуцкого в качестве нового главного тренера команды

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» выложил фотографии, на которых презентовал российского тренера Леонида Слуцкого в качестве нового главного тренера команды. На фотографиях Слуцкий позировал с формой команды, а также подписал контракт с клубом. Кроме того, вместе с тренером на фотографиях также появился и его тренерский штаб — Олег Яровинский и Василий Березуцкий.

Слуцкий — новый главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Фото: Соцсети «Шанхай Шэньхуа» и Леонида Слуцкого

Леонид Слуцкий — новый главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Фото: Соцсети «Шанхай Шэньхуа» и Леонида Слуцкого

Леонид Слуцкий — новый главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Фото: Соцсети «Шанхай Шэньхуа» и Леонида Слуцкого

Напомним, 27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Слуцкий официально возглавит тренерский штаб китайского клуба с 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных командах — английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе».

Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин» из Российской Премьер-Лиги, который он тренировал с декабря 2019‑го по ноябрь 2022 года. Всего за свою карьеру Слуцкий работал с такими клубами, как ЦСКА, «Крылья Советов», а также возглавлял сборную России.