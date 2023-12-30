«Рома» может арендовать защитника «Челси» Чалобу

«Рома» может подписать центрального защитника «Челси» Трево Чалобу на правах аренды. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, боссы римлян надеются договориться с «аристократами» о временном переезде игрока обороны на «Стадио Олимпико». «Рома» уверена, что боссы «синих» отпустят футболиста до конца июня 2024 года.

Отмечается, что итальянский клуб в качестве альтернативы рассматривает вариант с арендой защитника «Вест Хэма» Тило Керера.

В текущем сезоне Чалоба не провёл ни одного матча за «Челси» из-за травмы. В прошлом году защитник сыграл в 33 встречах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее стало известно, что руководство «Челси» уведомило агентов Чалобы о том, что клуб в нём не нуждается.