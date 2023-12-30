«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: Рашфорд сравнял счёт

Сегодня, 30 декабря, проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме, на 64-й минуте, Николас Домингес открыл счёт в матче, выведя «Ноттингем Форест» вперёд. Вскоре, на 78-й минуте, Маркус Рашфорд сравнял счёт — 1:1.
В данный момент «Ноттингем Форест» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 19 матчах. «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место, в активе «красных дьяволов» 31 очко за те же 19 игр чемпионата.
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