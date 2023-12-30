Спортдир «Крыльев»: больше не видим «Зенит» на первом месте с первого до последнего тура

Сергей Корниленко, спортивный директор «Крыльев Советов», высказался об интриге в гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«С плотностью в турнирной таблице, что вверху, что в середине и внизу: одна победа или одно поражение может сместить или поднять команду на несколько позиций. Все команды преследуют свои цели. Я считаю, что повысилась конкуренция. Мы не видим «Зенит» с первого и до последнего тура на первом месте. В этом сезоне у нас действительно интересный чемпионат, большая конкуренция и много интересных матчей, в которых забивается много мячей. Это всё нравится болельщикам. За последние несколько сезонов этот чемпионат один из самых интересных», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина набрали 29 очков и на текущий момент занимают шестое место в РПЛ. По итогам минувшего сезона самарский клуб занял 12-е место. В текущем сезоне лидирует «Краснодар» — у «быков» 38 очков после 18 матчей. «Зенит» располагается на втором месте, у сине-бело-голубых 36 очков за 18 встреч.