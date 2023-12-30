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Футбольная ассоциация Иордании призвала изолировать Израиль из мирового спорта

Футбольная ассоциация Иордании призвала изолировать Израиль из мирового спорта
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Футбольная ассоциация Иордании призвала мировое сообщество изолировать Израиль из спорта.

«Футбольная ассоциация Иордании настоятельно призывает мировое спортивное сообщество предпринять немедленные и решительные действия по защите ни в чём не повинных гражданских лиц, прекращению жестокой агрессии и пресечению бесчеловечных нарушений в отношении палестинцев в Газе и на Ближнем Востоке.

Мы твёрдо заявляем, что мировое спортивное сообщество обладает потенциалом и недвусмысленными полномочиями выступать в защиту человечества в соответствии с международными договорами и законами. Ему следует активно согласовывать свои действия, применяя строгие и сдерживающие юридические санкции в отношении израильских спортивных ассоциаций, незамедлительно изолируя их от участия в международных спортивных состязаниях.

Это влечёт за собой отстранение и замораживание участия их команд, клубов, игроков и представителей в любых спортивных турнирах или собраниях до тех пор, пока оккупирующее государство не выполнит международные требования о прекращении огня.

Молчание в этих критических обстоятельствах может быть воспринято как скрытое одобрение незаконной практики оккупации, потенциально вовлекающей стороны в эти чудовищные зверства», — сообщает пресс-служба футбольной ассоциации Иордании.

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