Игрок «Атлетика» Иньяки Уильямс рассказал, почему выступает за сборную Ганы, а не Испании

Футболист «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс рассказал, почему выступает за сборную Ганы, а не за национальную команду Испании.

«Это очень многое для меня значит. Это обещание на семейном уровне. Для меня это приятно, мой дедушка умер прошлым летом, и я знаю, что он был бы очень рад, если бы я смог сыграть в этом Кубке африканских наций», — приводит слова Уильямса Relevo.

Напомним, Иньяки, как и его брат Нико Уильямс воспитанники «Атлетика». При этом Иньяки сыграл за сборную Испании лишь один товарищеский матч с национальной командой Боснии и Герцеговины (3:1), а с сентября 2022 года начал выступать за сборную Ганы. При этом Нико выступает за испанскую национальную команду и успел сыграть за неё 11 матчей, в которых отметился двумя мячами.

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