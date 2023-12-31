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Пиоли: не думаю, что «Милан» чем-то уступает «Ливерпулю» или «Байеру»

Пиоли: не думаю, что «Милан» чем-то уступает «Ливерпулю» или «Байеру»
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об одной из задач своей команды на оставшуюся часть сезона.

«Лига Европы – одна из наших основных целей. Там принимают участие и другие отличные команды, такие как «Ливерпуль» и «Байер». Однако не уверен, что мы сильно уступаем им.

Победа в этом турнире — это важная и сложная цель. Она может стать даже сложнее победы в Лиге чемпионов, потому что игры проходят по четвергам. Но нам надо хорошенько постараться», – приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, «Милан» вылетел из Лиги чемпионов, заняв третье место в группе с «ПСЖ», дортмундской «Боруссией» и «Ньюкаслом». В раунде плей-офф Лиги Европы итальянская команда в двухматчевом противостоянии сразится с «Ренном». Встречи пройдут 15 и 22 февраля.

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