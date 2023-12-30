Игорь Корнеев — о Миранчуке в «Аталанте»: он может «похоронить» себя

Бывший футболист испанской «Барселоны» Игорь Корнеев после матча 18-го тура Серии А «Аталанта» — «Лечче» (1:0) высказался о малом количестве игрового времени Алексея Миранчука.

«Если посмотреть матч, то «Аталанта» тоже мучилась, «Лечче» больше заслуживал победу, чем они. Лукман забил благодаря индивидуальным качествам, не было момента, идеально пробил в противоход. Крстович из «Лечче» должен был забивать три мяча.

В такой игре не выпускать Миранчука с его умением творить и сделать разницу — я не понимаю. Это неприязнь со стороны главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.

Надо бежать куда угодно, где есть спортивный план и ставка на него. Этот год очень важный, если он повторит этот опыт в каком‑то другом клубе, будет очень сложно. Для креативного игрока тяжело быть на скамейке, он может «похоронить» себя. Если в «Торино» на него рассчитывают, надо туда бежать. Если будет интересный клуб в Италии, стоит соглашаться», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».