В «Аталанте» всё ещё не приняли решения о будущем Миранчука — Хачатрян

Итальянская «Аталанта» всё ещё не приняла решение по будущему российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает известный армянский журналист Грач Хачатрян в соцсети Х (ранее Twitter).

Сообщается, что по-прежнему велика вероятность, что россиянин будет отдан в аренду, так как хочет больше времени проводить на поле.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Алексей Миранчук может вернуться в «Торино» в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что туринский клуб хочет вновь арендовать российского плеймейкера у «Аталанты».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Аталанту» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним мячом и двумя голевыми передачами. Алексей забил свой первый гол в сезоне в матче 16-го тура итальянской Серии А.