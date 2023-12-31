«Не все соответствуют уровню «Спартака». Мор рассказал, какие позиции нужно усилить клубу

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением, какие позиции необходимо усилить красно-белым в зимнее трансферное окно.

«Если команду покинет Георгий Джикия, то можно взять центрального защитника. Думаю, что ещё можно взять профильного крайнего защитника, потому что количественно людей хватает, даже перебор, но в плане качества они не все уровню «Спартака» соответствуют.

Большие надежды у меня были на Олега Рябчука, но пока он их не оправдывает», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Спартак» занимает пятое место в таблице чемпионата России, в активе красно-белых 30 очков. «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.