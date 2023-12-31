Президент Турции Эрдоган прокомментировал отмену Суперкубка страны в Саудовской Аравии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал отмену Суперкубка страны в Саудовской Араваии между «Галатасараем» и «Фенербахче».

«Мы хотим, чтобы турецкий спорт, особенно футбол, был на повестке дня не дрязгами, а достижениями. Спорт не должен превращаться в «закуску» для ежедневного политического соперничества, это неправильно, ошибочно и никак не идёт на пользу нашему спорту. Мы не можем допустить, чтобы тот инцидент отклонился от своего курса и стал материалом для шоу и провокаций», — приводит слова Эрдогана Ajansspor.

Напомним, игра за Суперкубок Турции была отменена из-за нежелания руководителей Саудовской Аравии выполнять требования команд. В итоге игроки обоих клубов попросту не выехали на матч из своих отелей и готовы к возвращению в Турцию.