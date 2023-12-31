Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Турции Эрдоган прокомментировал отмену Суперкубка страны в Саудовской Аравии

Президент Турции Эрдоган прокомментировал отмену Суперкубка страны в Саудовской Аравии
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал отмену Суперкубка страны в Саудовской Араваии между «Галатасараем» и «Фенербахче».

«Мы хотим, чтобы турецкий спорт, особенно футбол, был на повестке дня не дрязгами, а достижениями. Спорт не должен превращаться в «закуску» для ежедневного политического соперничества, это неправильно, ошибочно и никак не идёт на пользу нашему спорту. Мы не можем допустить, чтобы тот инцидент отклонился от своего курса и стал материалом для шоу и провокаций», — приводит слова Эрдогана Ajansspor.

Напомним, игра за Суперкубок Турции была отменена из-за нежелания руководителей Саудовской Аравии выполнять требования команд. В итоге игроки обоих клубов попросту не выехали на матч из своих отелей и готовы к возвращению в Турцию.

Материалы по теме
Матч за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии отменили из-за взглядов местной власти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android