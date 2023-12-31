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Анчелотти рассказал об отношении к президенту «Реала» Флорентино Пересу

Анчелотти рассказал об отношении к президенту «Реала» Флорентино Пересу
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после продления контракта с клубом до 30 июня 2026 года высказался о президенте мадридцев Флорентино Пересе.

«Я считаю его семьянином и человеком, который добился в футболе того, чего не смог достичь никто другой. У него по-прежнему очень высокая мотивация, потому что он самый большой болельщик клуба, он был им с самого детства, и это позволяет ему питать особую любовь к этой команде.

Он держит клуб на вершине. То, что он сделал за последние 20 лет, очень важно для «Реала», так же, как сделанное Сантьяго Бернабеу в 1950-х годов», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

Перес является президентом «Реала» с 1 июня 2009 года. Ранее он уже занимал эту должность в 2000–2006 годах.

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