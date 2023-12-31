Невилл — о проигрыше «Ноттингему»: «Юнайтед» вернулся, он снова непоследователен и ужасен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на поражение «красных дьяволов» в минувшем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (1:2).

«Манчестер Юнайтед» снова стал тем, кем он является, — непоследовательной и ужасной командой. Они снова уходят с поля побеждёнными, а их болельщики покинут стадион разочарованными.

Но давайте не будем забывать об игре, которую продемонстрировал «Ноттингем Форест». Она была просто великолепной сегодня. Эта команда полностью заслужила победу», — приводит слова Невилла Daily Mail.

Напомним, после 20 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает седьмое место. После аналогичного количества туров в АПЛ «Ноттингем Форест» заработал 20 очков и расположился на 15-й строчке.