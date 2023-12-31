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Невилл — о проигрыше «Ноттингему»: «Юнайтед» вернулся, он снова непоследователен и ужасен

Невилл — о проигрыше «Ноттингему»: «Юнайтед» вернулся, он снова непоследователен и ужасен
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на поражение «красных дьяволов» в минувшем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (1:2).

«Манчестер Юнайтед» снова стал тем, кем он является, — непоследовательной и ужасной командой. Они снова уходят с поля побеждёнными, а их болельщики покинут стадион разочарованными.

Но давайте не будем забывать об игре, которую продемонстрировал «Ноттингем Форест». Она была просто великолепной сегодня. Эта команда полностью заслужила победу», — приводит слова Невилла Daily Mail.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
30 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Домингес – 64'     1:1 Рашфорд – 78'     2:1 Гиббс-Уайт – 82'    

Напомним, после 20 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает седьмое место. После аналогичного количества туров в АПЛ «Ноттингем Форест» заработал 20 очков и расположился на 15-й строчке.

Турнирная таблица АПЛ
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