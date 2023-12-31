Ренату Саншеш, от услуг которого отказалась «Рома», может перейти в турецкий гранд

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Ренату Саншеш, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды в «Роме», в скором времени может стать игроком турецкого «Галатасарая». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на первоначальном этапе португальский футболист вернётся в «ПСЖ», поскольку римский клуб больше не заинтересован в его услугах. Затем парижский клуб начнёт подготовку к его продаже. Подчёркивается, что агент Саншеша предложил ему вариант с переходом в «Галатасарай».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 26-летний игрок также недоволен своим положением в команде Жозе Моуринью. В нынешнем сезоне Саншеш принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. В общей сложности португалец провёл на поле 228 минут.