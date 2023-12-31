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Каррагер: Галлахер не нужен «Челси»? Какой же беспорядок новый владелец устроил в клубе!

Каррагер: Галлахер не нужен «Челси»? Какой же беспорядок новый владелец устроил в клубе!
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на слухи о том, что «Челси» вступил в переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере полузащитника «синих» Конора Галлахера.

«Галлахер наряду с Коулом Палмером является лучшим игроком «Челси» в этом сезоне. Эта ситуация в очередной раз показывает, какой беспорядок в клубе устроили новые владельцы. Они продают игрока из академии для того, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей», — приводит слова Каррагера Mirror.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что «Челси» может продать Галлахера за сумму в € 40–55 млн.

Англичанин является воспитанником лондонского клуба. Он дебютировал в составе взрослой команды «Челси» в августе 2022 года, когда принял участие в матче чемпионата Англии с ливерпульским «Эвертоном» (0:1). Всего за основную команду «синих» полузащитник сыграл в 67 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

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