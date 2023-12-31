Головин вошёл в топ-5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил рейтинг самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства.
Первое место в этом рейтинге занял крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия, оцениваемый в € 80 млн. На второй строчке расположился защитник «Арсенала» Александр Зинченко, чья рыночная стоимость составляет € 42 млн. Замкнул тройку украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, его рыночная стоимость — € 40 млн.
Топ-10 самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства:
1. Хвича Кварацхелия («Наполи», € 80 млн).
2. Александр Зинченко («Арсенал», € 42 млн).
3. Михаил Мудрик («Челси», € 40 млн).
4. Георгий Мамардашвили («Валенсия», € 30 млн).
5. Александр Головин («Монако», € 30 млн).
6. Виталий Миколенко («Эвертон», € 28 млн).
7. Артём Довбик («Жирона», € 28 млн).
8. Илья Забарный («Борнмут», € 25 млн).
9. Анатолий Трубин («Бенфика», € 25 млн).
10. Виктор Цыганков («Жирона», € 25 млн).