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Головин вошёл в топ-5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил рейтинг самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства.

Первое место в этом рейтинге занял крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия, оцениваемый в € 80 млн. На второй строчке расположился защитник «Арсенала» Александр Зинченко, чья рыночная стоимость составляет € 42 млн. Замкнул тройку украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, его рыночная стоимость — € 40 млн.

Топ-10 самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства:

1. Хвича Кварацхелия («Наполи», € 80 млн).

2. Александр Зинченко («Арсенал», € 42 млн).

3. Михаил Мудрик («Челси», € 40 млн).

4. Георгий Мамардашвили («Валенсия», € 30 млн).

5. Александр Головин («Монако», € 30 млн).

6. Виталий Миколенко («Эвертон», € 28 млн).

7. Артём Довбик («Жирона», € 28 млн).

8. Илья Забарный («Борнмут», € 25 млн).

9. Анатолий Трубин («Бенфика», € 25 млн).

10. Виктор Цыганков («Жирона», € 25 млн).