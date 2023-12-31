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Агент Барриоса опроверг информацию о возможном уходе игрока в «Бока Хуниорс»

Агент Барриоса опроверг информацию о возможном уходе игрока в «Бока Хуниорс»
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Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в аргентинский «Бока Хуниорс».

«Это не так. Нет никаких шансов, что Вильмар перейдёт в «Бока Хуниорс», — приводит слова Поссо Sport24.

Ранее сообщалось, что услуги игрока были предложены «Бока Хуниорс» агентами самого футболиста.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Вильмар Барриос провёл 17 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Также на счету полузащитника три игры в Фонбет Кубке России. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость колумбийца составляет € 16 млн. Отметим, что до перехода в «Зенит» Барриос три года провёл в «Бока Хуниорс».

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