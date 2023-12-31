Роман Юзепчук отказался продлевать контракт с «Торпедо» и покинул клуб

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что футболист Роман Юзепчук решил покинуть команду в связи с истечением трудового соглашения.

«Мы благодарны Роману за этот год в «Торпедо»: за самоотдачу на поле и профессиональное отношение к тренировочному процессу. Мы заблаговременно сделали предложение о продлении контракта с «Торпедо» и хотели продолжить сотрудничество. Но Роман принял решение двигаться дальше. Уважаем его выбор о развитии в другом клубе и желаем удачи в карьере!», — приводит слова Савинова пресс-служба клуба.

26-летний игрок перебрался в «Торпедо» в феврале 2023 года из солигорского «Шахтёра» и в общей сложности сыграл за москвичей 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя мячами и двумя ассистами.