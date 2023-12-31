Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Юзепчук отказался продлевать контракт с «Торпедо» и покинул клуб

Роман Юзепчук отказался продлевать контракт с «Торпедо» и покинул клуб
Комментарии

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что футболист Роман Юзепчук решил покинуть команду в связи с истечением трудового соглашения.

«Мы благодарны Роману за этот год в «Торпедо»: за самоотдачу на поле и профессиональное отношение к тренировочному процессу. Мы заблаговременно сделали предложение о продлении контракта с «Торпедо» и хотели продолжить сотрудничество. Но Роман принял решение двигаться дальше. Уважаем его выбор о развитии в другом клубе и желаем удачи в карьере!», — приводит слова Савинова пресс-служба клуба.

26-летний игрок перебрался в «Торпедо» в феврале 2023 года из солигорского «Шахтёра» и в общей сложности сыграл за москвичей 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя мячами и двумя ассистами.

Материалы по теме
Президент «Торпедо» Савин: даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в Премьер-Лигу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android