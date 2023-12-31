Евгений Гинер раскрыл секрет уверенности Игоря Акинфеева

Президент московского ПФК ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, как у вратаря армейцев Игоря Акинфеева сформировалась уверенность в себе, в частности высказавшись о личных качествах 37-летнего голкипера.

«Я думаю, что это всё идёт от того, что Игорь — очень порядочный человек. Он не болеет звёздной болезнью, относится к людям… Как порядочный человек обычно относится к людям? [Так], как хочет, чтобы относились к нему. Вот от этого, я думаю, и уверенность в себе. Потому что он честен в этой жизни и, конечно, получает в ответ то же самое», — приводит слова Гинера «Спорт экспресс».

Напомним, Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА. Он провёл в московском клубе всю карьеру.