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«Фулхэм» — «Арсенал»: Рауль Хименес сравнял счёт

«Фулхэм» — «Арсенал»: Рауль Хименес сравнял счёт
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Сегодня, 31 декабря, проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Фулхэм» и «Арсенал». Команды играют на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Джошуа Смит. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
31 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
2-й тайм
2 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Сака – 5'     1:1 Хименес – 29'     2:1 де Кордова-Рид – 59'    

В самом начале игры, на пятой минуте, Букайо Сака открыл счёт, выведя «Арсенал» вперёд. В середине первого тайма, на 29-й минуте, нападающий «Фулхэма» Рауль Хименес сравнял счёт — 1:1.

Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE.

После 19 туров АПЛ «Фулхэм» набрал 21 очко и занимает 14-е место. «Арсенал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 40 очков и расположился на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в рамках 3-го тура английской Премьер-лиги. Та игра завершилась с ничейным счётом 2:2.

В минувшем сезоне «Фулхэм» и «Арсенал» встречались дважды. В первом круге «канониры» обыграли «Фулхэм» со счётом 2:1, а во втором круге «Арсенал» разгромил «дачников» со счётом 3:0.

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