«Аталанта» приобретёт шведского центрального защитника «Вероны» — Романо

Итальянская «Аталанта» договорилась с «Вероной» о покупке шведского центрального защитника Исака Хина. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сделка между двумя клубами уже заключена. Контракт с агентом футболиста Блашем Хоссейни находится на стадии подписания. Медицинское обследование состоится уже на следующей неделе.

В нынешнем сезоне 24-летний Хин принял участие в 11 матчах «Вероны» во всех турнирах, проведя на поле 954 минуты. Шведский футболист выступает за итальянский клуб с лета 2022 года. Действующее соглашение Исака с «Вероной» рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 9 млн.