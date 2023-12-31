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Ришарлисон забил пять голов в последних пяти матчах за «Тоттенхэм»

Ришарлисон забил пять голов в последних пяти матчах за «Тоттенхэм»
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Бразильский форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон стал автором одного из голов в сегодняшнем (31 декабря) матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:1). Этот гол стал для нападающего пятым в последних пяти играх за лондонцев.

26-летний Ришарлисон отличился во всех матчах «Тоттенхэма» в декабре, кроме встречи с «Брайтоном» (2:4) в рамках 19-го тура. Игрок сборной Бразилии дважды поразил ворота «Ньюкасла» (4:1), а также по одному разу отличился в матчах с «Ноттингемом» (2:0), «Эвертоном» (2:1) и «Борнмутом» (3:1).

В нынешнем сезоне 26‑летний нападающий принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Действующий контракт бразильца с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 40 млн.

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