Вадим Евсеев рассказал, как планирует встречать Новый год

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев рассказал, как планирует встретить Новый год, а также поделился своими планами на праздник.

«Как планирую встречать Новый год? Дома. Какое любимое блюдо на новогоднем столе? Не задумывался об этом.

Позволю ли себе в новогоднюю ночь бокал шампанского? Позволю. Какие ожидания от 2024 года? У меня нет никаких ожиданий, я живу сегодняшним днём.

Может быть, есть какие-то планы? Планы? (Смеётся) Планы я не строю. Без какого блюда нельзя представить Новый год? Мандарины», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Напомним, «Кубань» под руководством Вадима Евсеева занимает 15-е место в турнирной таблице Мелбет Первой Лиги, набрав 20 очков за 20 матчей. Евсеев был назначен новым главным тренером «Кубани» 12 сентября, сменив на этом посту Александра Григоряна. Сам Евсеев, в свою очередь, 5 сентября покинул воронежский «Факел».